Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё возможно». Тухель ответил на вопрос о возможности остаться в «Баварии»

«Всё возможно». Тухель ответил на вопрос о возможности остаться в «Баварии»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможности остаться в мюнхенском клубе. Немецкий специалист не стал категорически исключать эту возможность. Напомним, соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

«У нас есть действующий контракт, и мы договорились, что расторгнем его раньше. Всё возможно, но ответ тот же. Соглашение действует. Соглашение существует», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». «Бавария» по состоянию на сегодняшний день располагается на второй строчке турнирной таблицы. По завершении нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.

Материалы по теме
Гендиректор «Баварии» заявил, что клуб уволит Тухеля, даже если выиграет с ним ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android