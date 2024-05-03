«Всё возможно». Тухель ответил на вопрос о возможности остаться в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможности остаться в мюнхенском клубе. Немецкий специалист не стал категорически исключать эту возможность. Напомним, соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

«У нас есть действующий контракт, и мы договорились, что расторгнем его раньше. Всё возможно, но ответ тот же. Соглашение действует. Соглашение существует», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». «Бавария» по состоянию на сегодняшний день располагается на второй строчке турнирной таблицы. По завершении нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.