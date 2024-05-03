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Руслан Литвинов назвал условие, при котором сезон для «Спартака» можно считать успешным

Руслан Литвинов назвал условие, при котором сезон для «Спартака» можно считать успешным
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов после победы в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» назвал условие, при котором сезон для красно-белых можно будет считать успешным.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 8'     0:2 Игнатов – 39'    

«Если мы выиграем Кубок и оставшиеся матчи в чемпионате, можно будет назвать сезон успешным. Можем оказаться вне тройки, но мы хотим выиграть трофей», — сказала Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо».

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» встретится с «Балтикой». Матч пройдёт в Калининграде. Встреча состоится 14-16 мая. Точные дата и время начала игры будут известны позднее.

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Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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