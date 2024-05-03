Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: для меня Романцев, Газзаев и Сёмин — мои учителя, легенды

Сергей Семак: для меня Романцев, Газзаев и Сёмин — мои учителя, легенды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не поставил бы себя в один ряд с легендами российского тренерского цеха.

— Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Сёминым и Валерием Газзаевым?
— Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь её оценивать сам, — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Погребняк: «Зенит» очень вовремя объявил о новом контракте с Семаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android