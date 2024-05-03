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Томас Тухель: я спокоен насчёт будущего «Баварии»

Томас Тухель: я спокоен насчёт будущего «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, не считает ли он, что работа в мюнхенском клубе стала непривлекательной для специалистов тренерского цеха.

«Нет, я так не думаю. Работа для меня была достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочёл не соглашаться. Прямо сейчас я всё ещё тренер «Баварии»! Перед нами стоят интересные задачи, мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Относительно будущего мюнхенского клуба я спокоен», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». «Бавария» по состоянию на сегодняшний день располагается на второй строчке турнирной таблицы. По завершении нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.

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