Видеообзор первого матча ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России

Вчера, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

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Первый гол был забит на 53-й минуте, когда отличился нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный. Гости сравняли счёт на 84-й минуте. Автором гола стал полузащитник Александр Ерохин.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.