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РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему полузащитнику сезона

РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему полузащитнику сезона
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Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему полузащитнику сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли 11 футболистов из восьми клубов. Наибольшее представительство в номинации имеет «Зенит» — три футболиста.

Шорт-лист номинации полузащитник сезона: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо (все — «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Диего Лаксальт, Луис Чавес («Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Лукас Вера («Оренбург»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Антон Миранчук («Локомотив»).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

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