Жулин — о пиве на стадионах: это надо дебилом быть, чтобы так напиться, чтоб тебя вынесли

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал возобновление продажи пива на стадионах.

«Я думаю, это всегда хорошо, когда пиво на стадионах. Ну это надо быть каким-то дебилом, чтобы напиться пивом так, чтобы тебя там вынесли. Но это тяжело. Конечно, пиво, это хорошо. Но я очень пиво люблю после футбола дома. Одну-две бутылки максимум. Я кайфую от пива с корюшкой раз в недельку. Но так, чтобы каждый день, нет, не пью пиво», — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее Александр Жулин заявил, что после ухода Олега Романцева с поста главного тренера московский «Спартак» стал позорно играть.