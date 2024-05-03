Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жулин — о пиве на стадионах: это надо дебилом быть, чтобы так напиться, чтоб тебя вынесли

Жулин — о пиве на стадионах: это надо дебилом быть, чтобы так напиться, чтоб тебя вынесли
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал возобновление продажи пива на стадионах.

«Я думаю, это всегда хорошо, когда пиво на стадионах. Ну это надо быть каким-то дебилом, чтобы напиться пивом так, чтобы тебя там вынесли. Но это тяжело. Конечно, пиво, это хорошо. Но я очень пиво люблю после футбола дома. Одну-две бутылки максимум. Я кайфую от пива с корюшкой раз в недельку. Но так, чтобы каждый день, нет, не пью пиво», — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее Александр Жулин заявил, что после ухода Олега Романцева с поста главного тренера московский «Спартак» стал позорно играть.

Материалы по теме
Жулин: пожалел, что болею за «Спартак», они стали позорно играть после Романцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android