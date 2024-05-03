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Виллиан Роша: ЦСКА едет в Питер, чтобы достичь победы и выйти в Суперфинал Кубка России

Виллиан Роша: ЦСКА едет в Питер, чтобы достичь победы и выйти в Суперфинал Кубка России
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Защитник московского ПФК ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничейный результат в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1), а также заявил о цели победить в ответном матче, который состоится 15 мая.

«Конечно, наши болельщики делают разницу, с ними совсем другая атмосфера. Они – наш 12-й игрок! Это был потрясающий перформанс. А нам предстоит трудиться, мы едем в Питер, чтобы попытаться достичь победы и выйти в Суперфинал», — приводит слова Виллиана Роши официальный сайт ПФК ЦСКА.

Вчера, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

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