Тен Хаг: несправедливо оценивать Хойлунда так же, как Гарри Кейна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем команды Расмусе Хойлунде, а также рассказал о неудачной попытке приобрести форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за мюнхенскую «Баварию».

«У нас были варианты с такими талантами, как Расмус Хойлунд. Я вижу нападающего, который уже доказал свою состоятельность, которого мы хотели подписать, но не смогли его заполучить. И тогда мы выбрали Расмуса, потому что он талант.

Я имею в виду Кейна? Да, и вы знаете, что Гарри Кейн забьёт вам 30 голов. Я думаю, что Расмус добьётся этого, но ему нужно время. Несправедливо оценивать его так же, как Гарри Кейна. Я бы никогда не стал сравнивать этих двух игроков, потому что они очень разные», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.