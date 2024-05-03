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Первая лига представила символическую сборную 30-го тура

Первая лига представила символическую сборную 30-го тура
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Опубликована символическая сборная 30-го тура Мелбет Первой лиги. В неё попали 11 футболистов из 11 разных команд.

Символическая сборная 30-го тура Первой лиги:

Вратарь: Даниил Фролкин («Черноморец»).

Полевые игроки: Артём Сокол («Родина»), Александр Масловский («Енисей»), Савелий Ратников («КАМАЗ»), Олег Кожемякин («СКА-Хабаровск»), Равиль Нетфуллин («Химки»), Иван Темников («Кубань»), Давид Караев («Алания»), Илья Порохов («Тюмень»), Вагиз Галиулин («Нефтехимик»), Джонатан Окоронкво («Арсенал»).

Тренерский штаб: ФК «Химки».

12-й игрок: «Арсенал» Тула.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки», набравшие 54 очка в 29 встречах. Махачкалинское «Динамо» находится на второй строчке. Команда набрала 52 очка за 29 матчей. На третьем месте располагается тольяттинский «Акрон» (50).

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