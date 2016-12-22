ЦСКА вошёл в число лучших команд Европы по среднему показателю пропущенных голов

ЦСКА вошёл в шестёрку лучших команд европейских чемпионатов по среднему показателю пропущенных голов за матч с начала сезона-2016/17, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Красно-синие занимают шестое место c показателем 0,65 гола за игру. Лидером европейских чемпионатов стал «Порту», который в среднем пропускает 0,47 гола за игру, далее идут «Бенфика» (0,53), «Бавария» (0,56), «Шахтёр» (0,61) и «Челси» (0,65).
Другой московский клуб, «Локомотив», вошел в шестёрку команд с наибольшим процентом сыгранных матчей вничью. «Железнодорожники» свели 47% игр к ничейному результату, лидером по этому показателю является «Хоффенхайм» — 63%.
По среднему показателю очков за матч лучший старт сезона в Европе показал донецкий «Шахтёр» (2,78 очка за игру), второе и третье места разделили «Бенфика» и «Челси» (2,53), а замкнули пятёрку «Ювентус» и «Реал» (2,47).