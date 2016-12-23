Бауса: не представляю Маскерано в роли центрального защитника

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса поделился мнением о позиции футболиста национальной команды Хавьера Маскерано на поле. Футболист «Барселоны» за свою карьеру играл в амплуа как полузащитника, так и центрального защитника. Сам Бауса полагает, что оборона – не то место, где опытный игрок может быть наиболее эффективен и полезен.
«Человек – пленник своих слов. Однако я не представляю Маскерано в роли центрального защитника. Возможно, в каком-то матче и исходя из обстоятельств его можно попросить сыграть центральным защитником. Хавьер – важный футболист благодаря всему тому, что привносит в игру команды», — цитирует Баусу Radio Rivadavia.