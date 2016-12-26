Президент «Амкара»: можно подтвердить, что трансфер Джикии в «Спартак» совершён

Трансфер защитника «Амкара» Георгия Джикии в московский «Спартак» можно считать свершившимся фактом. Об этом заявил президент пермского клуба Геннадий Шилов.
«Этот вопрос прорабатывался, думаю, можно подтвердить, что трансфер в „Спартак“ совершен. Детали мы пока не сообщаем», — цитирует Шилова «Р-Спорт».
В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за «Амкар» в Российской футбольной Премьер-Лиге 16 матчей, забив один мяч. По неофициальным данным, клубы договорились по сумме отступных, которая составит около 150 млн.