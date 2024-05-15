Семак прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен).

«Матч получился боевым. Настоящим кубковым. Мы старались создавать, атаковать, соперник оборонялся низким блоком. Сегодня мы выпустили экспериментальный состав, чтобы лучше выглядеть на втором этаже. Раньше не извлекали из этого пользу. Ребята молодцы, провели хороший и качественный матч. Я доволен игрой. Хоть и пенальти – лотерея.

Безусловно, чемпионат для нас – более приоритетный турнир. Поэтому мы и делаем такую ротацию. Через три дня на четвёртый можно сыграть матч, но, когда это делаешь каждую неделю, усталость накапливается», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.