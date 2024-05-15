«Аталанта» — «Ювентус»: Миранчук вышел на поле на 59-й минуте матча финала Кубка Италии

В эти минуты на стадионе «Олимпико» в Риме проходит матч финала Кубка Италии. Встречаются «Аталанта» и «Ювентус». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу туринцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на четвёртой минуте игры «Ювентус» вышел вперёд благодаря голу нападающего Душана Влаховича, откликнувшегося на передачу Андреа Камбьязо. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. На 59-й минуте он вышел на замену, сменив на поле Марио Пашалича.

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной». Подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромили соперника со счётом 4:1. «Ювентус» играл с «Лацио». Обе встречи завершились победами «Ювентуса» — 2:0 и 2:1.

Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер», завоевавший свой девятый по счёту и второй подряд трофей, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).