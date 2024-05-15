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«Боруссия Д» подала жалобу на «ПСЖ» из-за матча полуфинала ЛЧ в Париже

«Боруссия Д» подала жалобу на «ПСЖ» из-за матча полуфинала ЛЧ в Париже
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Дортмундская «Боруссия» направила в объединение «Европейские футбольные болельщики» (FSE) жалобу на «ПСЖ» из-за недочёта билетов для своих фанатов в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в Париже (1:0). Об этом сообщает Bild.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Хуммельс – 50'    

По сведениям источника, дортмундцы недовольны тем, что получили от парижан всего 480 билетов для своих болельщиков на матч плей-офф Лиги чемпионов, при этом немецкие фанаты столкнулись с запретом на пронос своих баннеров на стадион «Парк де Пренс». В «ПСЖ» отвергли эти обвинения, объяснив требованиями безопасности от полиции.

Отмечается, что «Боруссию» также оскорбили объявления диктора «ПСЖ», которые воспроизводились через специальные звуковые колонки на гостевом секторе, что, по мнению дортмундцев, является недопустимым. В объединении европейских болельщиков уже приняли данную жалобу.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялся 7 мая. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

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