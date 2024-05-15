Сергей Семак высказался о возможном продлении контракта с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное продление контракта с санкт-петербургским клубом. Напомним, ранее в клубе объявили, что новый контракт с тренером будет рассчитан на пять лет. Кроме того, специалисту повысят зарплату за весомый вклад в исторические результаты «Зенита».

«Продление контракта? Об этом говорили уже недели полторы назад. Мы занимаемся своим делом, работаем каждый день. Разговоры о продлении отложим на конец сезона. На ту дату, которая была объявлена. Сейчас мы сконцентрированы на другом. Просто у журналистов есть такое, когда чего-то не хватает, все пытаются искать причины. Хотя они не совсем верные. Порой звучат совершенно непонятные заявления. Имею в виду общий фон. О каких-то разговорах в раздевалке, штрафах. Невозможно штрафовать, когда нет победы. Нет победы — нет премий и, соответственно, штрафов на премии. Так что такие заявления странные», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. В текущей турнирной таблице петербуржцы находятся на втором месте за два тура до финиша, отставая на два очка от лидирующего «Динамо».