«Зенит» — «Балтика»: когда Суперфинал Кубка России, где пройдёт

Санкт-Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» сыграют в суперфинале Кубка России в качестве победителей Пути РПЛ и Пути регионов. Решающий матч турнира пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

Ранее, 14 мая, «Балтика» впервые в истории вышла в финал Кубка России.