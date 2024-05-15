Определились оба участника Суперфинала Кубка России сезона-2023/2024

Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» сыграют в Суперфинале Кубка России. Решающий матч состоится турнира 2 июня в «Лужниках» (Москва). Для петербуржцев это может быть шестая победа в турнире, для калининградцев – первая. Отметим, что «Балтика» ранее никогда не играла в финале Кубка России.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, победителя в противостоянии пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

«Балтика», в свою очередь, 14 мая обыграла «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.