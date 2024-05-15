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Зенит — ЦСКА, результат матча 15 мая 2024, счёт 0:0 (5:4 пен.), Кубок России по футболу — 2023/2024

«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России
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15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.

Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».

Турнирная сетка Кубка России
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