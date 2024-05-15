«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0.

В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.

Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Балтикой».