Семак: много дискуссий о переносе Суперфинала, но работа «Зенита» — выходить и побеждать

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переносе Суперфинала Фонбет Кубка России из Москвы.

«Перенос Суперфинала из Москвы? Я не могу ответить на этот вопрос. Здесь много дискуссий. Мы не участвуем в таких обсуждениях. Наша работа — выходить и побеждать», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» сыграют в Суперфинале Кубка России. Решающий матч турнира состоится 2 июня в «Лужниках» (Москва). Для петербуржцев это может быть шестая победа в турнире, для калининградцев – первая. Отметим, что «Балтика» ранее никогда не играла в финале Кубка России.

Ранее Семак высказался о победе над ЦСКА в финале Пути РПЛ.