Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о состоянии Торопа после столкновения с Алипом

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии голкипера команды Владислава Торопа, который получил травму головы.

«Состояние Торопа стабильное. Серьёзной угрозы нет. Но травма серьёзная — перелом и сильнейшее сотрясение. Очень обидно. В момент, когда он окреп, показывал стабильность – получил эту травму. Но это спорт. Все мы можем оказаться в этой ситуации. Появился Володя – мы такое планировали», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4). В первом тайме минувшей игры голкипер армейцев Тороп получил травму головы после столкновения с защитником соперника Нуралы Алипом, и он был заменён.