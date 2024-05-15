Руни об отмене видеоповторов в Англии: Пожалуйста! Мне правда не нравится VAR

38-летний экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с большим энтузиазмом принял инициативу клубов АПЛ отказаться от VAR.

«Будет голосование за отмену VAR? Пожалуйста! Пожалуйста! Мне правда не нравится VAR. Это лишает удовольствия от игры. Если игрок забивает гол, ему приходится ждать, чтобы отпраздновать его. Это же касается и болельщиков», — приводит слова Руни в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-Лиги решили провести голосование о судьбе системы VAR в предстоящем сезоне. Идею о голосовании привнес «Вулверхэмптон». Оно должно состояться 6 июня. Также предполагается, что для отмены использования системы видеопросмотра должны проголосовать минимум 14 из 20 клубов лиги.