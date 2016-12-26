Джикия: надеюсь, болельщики «Амкара» с пониманием отнесутся к моему решению

Защитник Георгий Джикия обратился к болельщикам и сотрудникам «Амкара» после перехода в «Спартак». Футболист заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.
«Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми — тренерам и футболистам „Амкара“, сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня. Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению — переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.
А я, раз уж этот трансфер пришёлся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы ещё не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником!» — цитирует Джикию сайт «Амкара».