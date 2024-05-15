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Федотов: футболисты ЦСКА терпели на поле, ничего не позволяли создать «Зениту»

Федотов: футболисты ЦСКА терпели на поле, ничего не позволяли создать «Зениту»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат ответного финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 5:4 по пен.).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва

«Напряжённый кубковый матч в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьёзная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав. Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого матча в свою пользу», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

ЦСКА завершил свои выступления в турнире.

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