Агент Марсьяля: детально изучаем вариант с «Севильей», это очень хороший клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассматривает возможность перехода в «Севилью» на правах аренды. Об этом рассказал агент французского футболиста Филипп Ламболе. Ранее сообщалось, что испанский клуб заинтересован в аренде Марсьяля, который в нынешнем сезоне забил один гол в 11 матчах (семь в стартовом составе) АПЛ. Также сообщалось, что «МЮ» не намерен отдавать 21-летнего игрока в аренду нынешней зимой.
«Мы детально изучаем вариант с „Севильей“. Это очень хороший клуб, который находится на хорошей позиции в Примере, выступает в Лиге чемпионов и имеет отличного тренера. Это всё, что я могу сказать вам», — приводит слова агента интернет-издание Goal со ссылкой на ABCdeSevilla.