Зуйков, интерес к которому проявляет «Зенит», может оказаться в «Динамо»

«Зенит» не может договориться с «Волгарём» о трансфере защитника Сергея Зуйкова, сообщает ФАН.
Изначально клубы оговаривали трансферную стоимость в районе 5 млн рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи 23-летнего футболиста 15 млн сразу, а также включить в договор ряд бонусов. По ним, по данным источника, доход «Волгаря» от перехода Зуйкова в «Зенит» составит порядка 25 млн рублей.
Конкуренцию сине-бело-голубым в споре за игрока составляет московское «Динамо». Сам футболист больше склоняется к переходу именно в московский клуб.
Предполагалось, что Зуйков отправится с основным составом «Зенита» на первые два сбора на просмотр, после чего будет принято решение о том, будет ли с ним подписан контракт. Однако сейчас «Зенит» намерен выкупить права на футболиста и при необходимости отпустить его в аренду в один из клубов РФПЛ.