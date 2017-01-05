В Китае намерены ограничить расходы на иностранных футболистов

Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая собирается ограничить огромные расходы клубов на иностранных футболистов, сообщает RMC.
Клубы китайской Суперлиги в последнее время приобрели многих известных футболистов. Этой зимой аргентинский нападающий Карлос Тевес перешёл в Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира — его годовой оклад составляет € 38 млн.
«Мы будем регулировать и ограничивать дорогостоящие покупки иностранных футболистов и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», — говорится в заявлении.