Тимощук полетит в Дубай на первый сбор с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук принял предложение войти в тренерский штаб санкт-петербургского клуба, информирует ФАН. Сообщается, что 10 января экс-капитан сборной Украины отправится в Дубай на первый сбор основного состава сине-бело-голубых. Контракт Тимощука с клубом будет рассчитан на 1,5 года.
Тимощук за свою карьеру дважды выступал за «Зенит»: с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. Под руководством нынешнего главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу 37-летний футболист играл в составе донецкого «Шахтёра».