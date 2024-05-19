Георгий Джикия: интересно было бы попробовать свои силы в Европе

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о возможности продолжения карьеры в европейском клубе.
«Интересно было бы попробовать свои силы в Европе», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее московский клуб объявил о том, что защитник покинет его по окончании нынешнего сезона.
Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.
Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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