Онопко: футболисты ЦСКА взялись за дело с самого первого дня

По окончании первой тренировки ЦСКА в Кампоаморе тренер «армейцев» Виктор Онопко прокомментировал работу футболистов.
«Было втягивающее занятие, без серьёзных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран. Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело с самого первого дня.
Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Сегодня было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трёх зонах с нейтральными на счёт. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне», — цитирует Онопко пресс-служба ЦСКА.
Занятие продолжалось полтора часа и завершилось аэробной работой в две серии по 15 минут.