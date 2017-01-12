Исаев: Беленов и Боли могут остаться в «Анжи», если ограничат финансовые запросы

Вратарь Александр Беленов и нападающий Янник Боли имеют шанс продолжить карьеру в «Анжи», если пойдут на ограничение финансовых условий контракта, заявил заместитель генерального директора махачкалинского клуба Эльдар Исаев. В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесённых в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.
«У Беленова и Боли есть шанс остаться в „Анжи“, но в случае ограничения финансовых условий контрактов. К ним есть интерес со стороны, но конкретики пока нет.
Сейчас мы решили дать шанс всем воспитанникам системы „Анжи“ и дагестанского футбола. На них рассчитывает и главный тренер. Если они проявят свои бойцовские качества на сборах, то, естественно, мы в первую очередь будем заключать контракты с ними. Но это станет известно только к концу сбора», — приводит слова Исаева «Р-Спорт».
Также Исаев сообщил, что штат сотрудников «Анжи» будет, по всей видимости, уменьшен вполовину.
«Штат сотрудников „Анжи“ однозначно будет сокращён, наверное, вполовину», — заявил заместитель генерального директора клуба.