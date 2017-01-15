Погба: у нас хорошая связка с Ибрагимовичем, я всегда могу найти его передачей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своей связке с форвардом команды Златаном Ибрагимовичем. В текущем сезоне АПЛ француз отдал на шведа все свои три голевые передачи.
«Я могу всегда найти Златана передачей. Он умеет на поле всё: может держать мяч, найти пространство, принять сложный пас, он хорошо играет головой, способен завершить атаку, он высокий и сильный… Я просто пытаюсь найти его.
Мне нравится, как Златан играет, думаю, ему тоже нравится моя игра. У нас хорошая связка. Мы не отрабатываем что-то между собой на тренировках, это просто есть», — цитирует Погба ESPN FC.