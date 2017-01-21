Рамос установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Испании

«Реал» выиграл у «Малаги» в матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 35-й минуте мяч после подачи с углового от Тони Крооса приземлился на голову Серхио Рамосу, и тот неотразимо пробил под перекладину. На исходе первого тайма Тони Кроос подал в штрафную, где мяч отскочил на Рамоса, который ногой переправил его под голкипером в сетку.
Рамос довел число голов в нынешнем розыгрыше Примеры до шести и установил личный рекорд: прежде защитник не забивал больше пяти мячей за сезон в чемпионате Испании.
С шестью голами Рамос занимает 13-е место в бомбардирской гонке Примеры.