Пюэль: я сделал ван Дейка капитаном не для того, чтобы убедить его остаться

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль рассказал, почему капитанская повязка после ухода защитника Жозе Фонте в «Вест Хэм Юнайтед» перешла к другому защитнику — Вирджилу ван Дейку.
«Мы дали ему капитанскую повязку не для того, чтобы убедить его остаться здесь. Когда Жозе не играл из-за травм или дисквалификаций, у нас были разные капитаны: Вирджил, Стивен Дэвис, Майя Йосида. Я думаю, что вполне нормально дать эту возможность Вирджилу, потому что он является примером на поле для своих партнёров», — цитирует Пюэля Goal.