Енджейчик: было предложение от «Бордо», но я рассудил, что «Краснодар» не хуже

Защитник Артур Енджейчик, перешедший этой зимой из «Краснодара» в «Легию», сообщил, что мог продолжить карьеру в «Бордо».
«У меня было предложение от „Бордо“, притом очень хорошее. Будь я на 10 лет моложе, я бы, конечно, подумал, что из „Бордо“ легче попасть в „ПСЖ“ или ведущий клуб из другого чемпионата. Но мне уже почти 30, а „Краснодар“ не хуже „Бордо“. Мы играли в Лиге Европы против хороших команд, выходили из группы. Меня мотивирует именно это — люблю играть в еврокубках», — цитирует 29-летнего Енджейчика Legia.net.