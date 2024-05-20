Де Дзерби — о новом клубе: надеюсь, что снова поработаю в АПЛ

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался по поводу того, что пока не получал предложений о работе после объявления об уходе из клуба.

«Ни одна команда мне ничего не предлагала. Конкретно сейчас – ничего.

Надеюсь, что снова поработаю в Премьер-лиге. Не знаю, с каким клубом и когда это случится, но для меня было честью и гордостью работать в АПЛ», – приводит слова Де Дзерби BBC.

Ранее, 18 мая, было объявлено, что Де Дзерби покидает пост главного тренера «Брайтона» по окончании сезона. Итальянского специалиста связывали с «Баварией» или «Миланом».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. После 37 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные итальянского специалиста набрали 48 очков и занимают 10-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».