Константин Зырянов: Чистяков поехал в «Сочи» без семьи, хотел перезапустить карьеру

Экс-футболист «Зенита» Константин Зырянов высказался об аренде защитника Дмитрия Чистякова из стана сине-бело-голубых в «Сочи».

– Чистяков и Сутормин играют в «Сочи» не так часто, как им наверняка хотелось бы. Хотя шли туда они как раз за этим. Почему так происходит?

– Выносить свои личные разговоры с футболистами я не буду. Но могу сказать, что общался с Лёшей и Димой. В первых матчах при Морено Сутормин получал больше времени, но, видимо, оставил двоякое впечатление. Сейчас выходит меньше. А на его месте тренер использует других. Для нас как для «Зенита» это не очень хорошо, когда игроки сидят на скамейке.

С Димой мы тоже разговаривали. Он вообще поехал в «Сочи» без семьи. Хотел полностью погрузиться в работу и футбол. И перезапустить карьеру. Пока получается недостаточно хорошо. В матчах, где Чистяков получал шанс, он не демонстрировал весь свой потенциал. Но будем следить за ними дальше.

– Как я понимаю, Морено лично хотел этих футболистов. Но всё равно отдаёт предпочтение другим игрокам.

– Это же такая непростая кухня: одно дело — ты смотришь человека по отчётам или телевизору, а другое – работа внутри. Сейчас он видит, как они тренируются, проявляют себя в матчах, и пока отдаёт предпочтение другим, – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.