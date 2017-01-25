«Анжи» подтвердил, что Беленов присоединится к «Уфе»

«Анжи» на своём официальном сайте подтвердил, что голкипер Александр Беленов присоединится к «Уфе».
«30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК «Анжи» присоединится к «Уфе», которая с завтрашнего дня начнёт учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года», — говорится в сообщении на официальном сайте «Анжи».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что вратарь близок к переходу в «Уфу». В «Анжи» Беленов перебрался из «Кубани» в июне 2016 года.