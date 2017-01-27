«Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по поводу Таски

«Саутгемптон» планирует арендовать защитника «Спартака» Сердара Таски и уже вступил в переговоры с московским клубом, утверждает Daily Mail. Сообщается, что 29-летний немецкий футболист готов отправиться в Англию в ближайшие выходные.
В то же время другое британское издание The Sun информирует, что «Саутгемптон» может купить Таски за £ 4 млн (€ 4,7 млн). Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом, поэтому красно-белые могут продать игрока сейчас, чтобы он не ушёл летом на правах свободного агента.