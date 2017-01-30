Бабаев: ЦСКА заинтересован в возвращении Панченко, но уважает позицию «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что руководство клуба заинтересовано в возвращении нападающего Кирилла Панченко, который на правах аренды играет за московское «Динамо».
«Мы никогда не скрывали заинтересованности в возвращении Кирилла Панченко. Насколько мне известно, сам Кирилл тоже не против вновь оказаться в ЦСКА. Но есть «Динамо», мы уважаем их позицию в этом вопросе. Единственное решение – прийти к общему компромиссу. Диалог всё ещё открыт, а досрочное погашение арендного соглашения возможно только в результате обоюдного согласия сторон.
Что касается возможного перехода Панченко в «Локо», где теперь работает его отец, то Кирилл может продолжить карьеру не только в «Локомотиве», а вообще где угодно. С Виктором Панченко у нас прекрасные отношения. Не думаю, что здесь возможна некая двойная игра. По крайней мере мне об этом ничего не известно», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.