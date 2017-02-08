Джеко: я забиваю благодаря команде, без команды не будет и меня

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Фиорентиной» (4:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А. Босниец стал автором дубля.
«Кто-то может подумать, что побеждать на «Олимпико» легко, но это не так. В первом тайме на поле была борьба. Только после первого гола стало полегче. «Рома» должна продолжать двигаться дальше.
Система работает хорошо, благодаря этому я забиваю. Если не будет команды, не будет и Джеко.
«Золотая бутса»? Я двигаюсь от матча к матчу, думаю, это правильная позиция. Впереди длинный путь», — сказал Джеко в эфире Mediaset Premium.
В нынешнем сезоне Эдин Джеко провёл за «Рому» 32 официальных матча и забил 24 гола.