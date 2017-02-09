Румменигге: «Бавария» удивлена действиями Лама и его агента

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение капитана команды Филиппа Лама завершить карьеру по окончании сезона.
«Бавария» удивлена действиями Филиппа Лама и его агента. Ули Хёнесс и я вели с Филиппом в последние месяцы открытые, интенсивные и конструктивные переговоры о его возможной работе в руководстве клуба. В конце прошлой недели он сообщил нам, что в данный момент не готов согласиться на должность спортивного директора, а также хочет в конце сезона досрочно расторгнуть контракт, действующий до 30 июня 2018 года. До вчерашнего дня мы исходили из того, что «Бавария» и Лам сделают совместное заявление по этому поводу.
Филипп более десятилетия является важным игроком «Баварии». Мы уверены, что наш капитан полностью сосредоточен на предстоящих сложных задачах, которые стоят перед командой в чемпионате Германии, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Мы подчёркиваем, что двери в «Баварии» для Филиппа всегда открыты», — приводит слова Румменигге пресс-служба клуба.