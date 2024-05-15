Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

«Зенит» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android