«Зенит» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка России

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15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.