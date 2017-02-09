ЦСКА начал продажу билетов на матч с «Зенитом». Минимальная цена – 1000 рублей

9 февраля московский ЦСКА начал реализовывать билеты на первый домашний матч после зимнего перерыва. 4 марта «армейцы» сыграют с питерским «Зенитом». Матч состоится в рамках 18-го тура РФПЛ и начнётся в 16:30 мск.
Билеты будут реализовываться в два этапа. На первом этапе будет выпущена часть билетов для онлайн-продажи. 24 февраля, со стартом продаж в кассах «Арены ЦСКА», будет открыта для приобретения оставшаяся часть билетов.
Минимальная стоимость билета составит 1000 рублей, максимальная – 20 500 рублей.