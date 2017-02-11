Альбиоль считает «Реал» фаворитом в борьбе с «Наполи»

Бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Альбиоль, защищающий ныне цвета «Наполи», поделился ожиданиями от предстоящего противостояния между этими командами в 1/8 финала Лиги чемпионов. Альбиоль считает, что «Реал» изначально является фаворитом.
«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов и имеет больше шансов на выход в четвертьфинал. Для нас это серьёзный вызов. Мы должны хорошо сыграть в первой игре, чтобы перед ответным матчем решить задачу выхода в следующий раунд», — приводит слова Альбиоля AS.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле испанского гранда, ответная – 7 марта.