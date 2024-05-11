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Агент Маркова: Евгений сосредоточен на «Факеле»

Агент Маркова: Евгений сосредоточен на «Факеле»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 29-летнего нападающего «Факела» Евгения Маркова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на «Факеле» и тех задачах, которые стоят перед клубом», – приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Марков присоединился к «Факелу» зимой минувшего года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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