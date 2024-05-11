Сергей Ташуев: при мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ, команда обучена этому

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил ничейный результат воронежцев в игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Я вообще не удивлён такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом». При мне «Факел» вообще отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. В первом тайме «Факел» против «Зенита» играл не очень, но потом, во втором они прижали «Зенит». Просто команда готова и обучена этому, вот и всё», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.