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Сергей Ташуев: при мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ, команда обучена этому

Сергей Ташуев: при мне «Факел» отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ, команда обучена этому
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил ничейный результат воронежцев в игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Я вообще не удивлён такому результату, который «Факел» показал в игре с «Зенитом». При мне «Факел» вообще отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. В первом тайме «Факел» против «Зенита» играл не очень, но потом, во втором они прижали «Зенит». Просто команда готова и обучена этому, вот и всё», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, об уходе Ташуева из «Факела» стало известно в конце апреля. Должность главного тренера воронежской команды российский специалист занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.

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