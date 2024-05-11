Экс-хавбек «Спартака» Тино Коста объявил о завершении игровой карьеры

Аргентинский полузащитник Тино Коста завершил свою игровую карьеру в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Super Deporte. Последней командой игрока был французский клуб «По» из Лиги 2 страны.

«Настал тот самый день, к которому я никогда не готовился. Мне остаётся только поблагодарить всё окружение за то, что я пережил. Со своей семьёй я достиг собственные мечты и мечты отца, играя на великолепных стадионах против выдающихся игроков. Я носил футболки потрясающих команд и отыграл в них более двух десятков лет. К сожалению, травма ускорила карьеру, но я не жалуюсь. Я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, всех одноклубников за свою карьеру и каждого, кто меня поддерживал. Надеюсь, положено начало ещё одной замечательной главе в моей жизни», — приводит слова Косты Super Deporte.

В составе московского «Спартака» Тино Коста выступал с 2013 по 2016 год.