Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-хавбек «Спартака» Тино Коста объявил о завершении игровой карьеры

Экс-хавбек «Спартака» Тино Коста объявил о завершении игровой карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский полузащитник Тино Коста завершил свою игровую карьеру в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Super Deporte. Последней командой игрока был французский клуб «По» из Лиги 2 страны.

«Настал тот самый день, к которому я никогда не готовился. Мне остаётся только поблагодарить всё окружение за то, что я пережил. Со своей семьёй я достиг собственные мечты и мечты отца, играя на великолепных стадионах против выдающихся игроков. Я носил футболки потрясающих команд и отыграл в них более двух десятков лет. К сожалению, травма ускорила карьеру, но я не жалуюсь. Я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, всех одноклубников за свою карьеру и каждого, кто меня поддерживал. Надеюсь, положено начало ещё одной замечательной главе в моей жизни», — приводит слова Косты Super Deporte.

В составе московского «Спартака» Тино Коста выступал с 2013 по 2016 год.

Материалы по теме
«Думаете, я держусь за место?» «Спартак» уже решал судьбу Мусаева и «Краснодара»
«Думаете, я держусь за место?» «Спартак» уже решал судьбу Мусаева и «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android