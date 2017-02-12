Кривцов: надеемся, в матче с «Сельтой» в Харькове будет полный стадион

Защитник донецкого «Шахтёра» Сергей Кривцов рассказал, как проходит подготовка к матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». Первая встреча состоится 16 февраля в Виго, а ответная через неделю в Харькове.
«Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. У них очень хороший нападающий Яго Аспас, который часто забивает в Примере. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнём тактический разбор.
Надеемся, в Харькове будет полный стадион! На те матчи, которые «Шахтёр» проводил в Харькове, приходило очень много болельщиков. Знаем, что здесь живут люди из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой регион. Они наверняка соскучились по большому футболу и придут нас поддержать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их своей игрой», — цитирует Кривцова пресс-служба «Шахтёра».